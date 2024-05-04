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Vanspor çekildi mi neden çekildi? Vanspor - Bursaspor maçında ne oldu?

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Vanspor, Serikspor-Esenler Erokspor maçına Serikspor'un U19 takımıyla çıkmasını Bursaspor maçının ilk 1 dakikasında hareketsiz kalarak protesto etti. Peki, Vanspor çekildi mi neden çekildi? Vanspor - Bursaspor maçında ne oldu?

Van spor çekildi mi neden çekildi? Sorusu merak edildi. Gergin günlerin yaşandığı ve krizlerin bir türlü dinmediği Türk futbolunda flaş bir gelişme daha yaşandı. TFF 2. Lig'de 2. sırada bulunan Van spor, Bursa spor maçında sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. Peki, Vanspor çekildi mi neden çekildi? Vanspor - Bursaspor maçında ne oldu?

VANSPOR ÇEKİLDİ Mİ NEDEN ÇEKİLDİ?

Maç devam ederken mücadelenin 21'inci dakikasında Vansporlu futbolcular kenara geldi. Teknik direktör Ümit Bozkurt bir süre saha kenarında oyuncularla görüştü. Sonrasında karşılaşmanın hakemi Fatih Tokail Bozkurt'a maça devam edip etmeyeceklerini sordu. Ardından da Vansporlu futbolcular Bursasporlu oyuncularla tokalaşarak sahadan çekildi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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