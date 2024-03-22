Bursaspor, Kırklarelispor maçı için hazır
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Kırklarelispor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 5'e 2 pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmaları yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA