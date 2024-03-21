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Bursaspor, Kırklarelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Bursaspor, TFF 2. Lig'in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Kırklarelispor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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