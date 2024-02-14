Üye Girişi
Haberler

Bursaspor satıldı mı?

Güncelleme:

Sosyal medyada zaman zaman ortaya atılan asılsız iddialar kamuoyunun yanıltıcı içeriklere maruz kalmasına neden oluyor. Hiçbir gerçeğe dayanmadan gündeme gelen söylemler, iddia odağına yanıt hakkı vermeden yayılarak gerçekmiş gibi algılanabiliyor. Peki, Bursaspor satıldı mı?

Bir X kullanıcısı sosyal medyada " Bursaspor'un zengin bir iş adamına satıldığını" iddia etti. Kullanıcıların sosyal medya platformlarında karşılaştıkları bilgileri resmi kurumlardan doğrulamaları, yanıltıcı bilgilerin yayılmasını önlemede büyük önem taşıyor. Peki, Bursaspor satıldı mı?

BURSASPOR SATILDI MI?

Bir X kullanıcısı sosyal medyada "Bursaspor'un zengin bir iş adamına satıldığını" iddia etti.Yüzbinlerce görüntülenme ve etkileşim alan iddia kısa sürede gündem oldu. Kullanıcıların iddiayı doğru kabul ederek farklı yorumlarda bulunduğu görüldü.

AA Bursa muhabiri Sergen Sezgin'e açıklamalarda bulunan üst düzey kulüp yetkilisi "Bursaspor dernek statüsünde yer alan bir kulüptür. Satışı için tüzüğün değişmesi gerekir. Kulübün şirketleşmeden satışı mümkün değil. Kaldı ki Bursaspor şirket olsa bile satışı gündemimizde değildir. Sosyal medyadaki iddialar tamamen asılsızdır." dedi.

Açıklamanın ardından Bursaspor tüzüğü incelendi. Yapılan incelemede kulübün yasal olarak dernek statüsünde olduğu ve satışı için tüzüğün değiştirilmesi gerektiği belirlendi.

• Bursaspor yetkilileri AA muhabirine yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

• Bursaspor'un dernek statüsünde olduğu ve dernek statüsünde olan kulüplerin satılamayacağı belirlendi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Bursaspor Gündem Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 14 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 14 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 14 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Şubat 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 14 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Bursaspor satıldı mı? Leipzig - Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Leipzig - Real Madrid maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kopenhag - Manchester City maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kopenhag - Manchester City maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 14 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 14 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Leipzig - Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Leipzig - Real Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Marmaris'te gezilecek yerler? Marmaris hediye eşyaları! Marmaris'te ne meşhur?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title