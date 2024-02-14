Bir X kullanıcısı sosyal medyada " Bursaspor'un zengin bir iş adamına satıldığını" iddia etti. Kullanıcıların sosyal medya platformlarında karşılaştıkları bilgileri resmi kurumlardan doğrulamaları, yanıltıcı bilgilerin yayılmasını önlemede büyük önem taşıyor. Peki, Bursaspor satıldı mı?

BURSASPOR SATILDI MI?

Bir X kullanıcısı sosyal medyada "Bursaspor'un zengin bir iş adamına satıldığını" iddia etti.Yüzbinlerce görüntülenme ve etkileşim alan iddia kısa sürede gündem oldu. Kullanıcıların iddiayı doğru kabul ederek farklı yorumlarda bulunduğu görüldü.

AA Bursa muhabiri Sergen Sezgin'e açıklamalarda bulunan üst düzey kulüp yetkilisi "Bursaspor dernek statüsünde yer alan bir kulüptür. Satışı için tüzüğün değişmesi gerekir. Kulübün şirketleşmeden satışı mümkün değil. Kaldı ki Bursaspor şirket olsa bile satışı gündemimizde değildir. Sosyal medyadaki iddialar tamamen asılsızdır." dedi.

Açıklamanın ardından Bursaspor tüzüğü incelendi. Yapılan incelemede kulübün yasal olarak dernek statüsünde olduğu ve satışı için tüzüğün değiştirilmesi gerektiği belirlendi.

• Bursaspor yetkilileri AA muhabirine yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

• Bursaspor'un dernek statüsünde olduğu ve dernek statüsünde olan kulüplerin satılamayacağı belirlendi.