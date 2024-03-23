BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir?

23 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bursaspor - Kırklarelispor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bursaspor - Kırklarelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bursaspor - Kırklarelispor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Bursaspor- Kırklarelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor- Kırklarelispor maçı ne zaman?

BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bursaspor ile Kırklarelispor arasındaki TFF 2. Lig maçı, 23 Mart Cumartesi günü saat 14:00'te başlayacak. Bu mücadele, Yayın Yok kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Yayın Yok, numaralı kanallar aracılığıyla Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak erişilebilmektedir. Maç, Bursa'daki Timsah Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek.