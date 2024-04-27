Bursaspor'un efsane futbolcusu Müfit Gürsu son yolculuğuna uğurlandı

Bursaspor'un efsane eski futbolcusu Müfit Gürsu, son yolculuğuna uğurlandı.

Bursaspor'un efsane futbolcularından Müfit Gürsu, 82 yaşında Bursa'da vefat etti. İlk 1965 yılında yeşil-beyazlı kulübün formasını giyen Gürsu, sağ bek olarak çıktığı 224 maçta 7 gol attı. Gürsu, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Cami'nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığına defnedildi.

Gürsu ailesini, acılı gününde sevenleri ve dostları yalnız bırakmadı. - BURSA