Bursaspor'da Teknik Direktör Ümit Şengül ile Yollar Ayrıldı

TFF 2. Lig'e veda eden Bursa spor'da Teknik Direktör Ümit Şengül'le yollar ayrıldı.

Bursa spor'da Teknik Direktör Ümit Şengül'le yollar ayrıldı. Şengül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle yönetimle görüşüp Bursa spor'la olan sözleşmemi sonlandırmış bulunuyorum. Dilerim Bursa spor Kulübü küllerinden doğarak tez zamanda hak ettiği Süper Lig'e kavuşur" ifadelerini kullandı.

Bursa spor Kulübü de ayrılığı şu açıklama ile duyurdu: "Teknik Direktörümüz Ümit Şengül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz." - BURSA