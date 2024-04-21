21 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bursaspor - Ç. Rizespor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bursaspor - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bursaspor - Afyonspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Bursaspor - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Afyonspor maçı şifreli mi, nereden izlenir?

BURSASPOR - AFYONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

21 Nisan 2024 tarihinde Bursaspor ile Afyonspor arasındaki TFF 2. Lig maçı saat 15:00'da başlayacak. Maçı Yayın Yok kanalından şifresiz olarak izlemek mümkün olacak. Karşılaşma, Bursa'da, Timsah Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 36. haftasında konuk edeceği Afyonspor maçı için antrenmanlarını sürdürdü. İdmanda futbolcular, pas pres oyunları ve sınırlandırılmış alan çalışmaları yaptı.