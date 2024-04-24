Bursaspor, Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 37. haftasında deplasmanda konuk olacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 37. haftasında deplasmanda konuk olacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda Teknik Direktör Metin Serbest gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan çalışmalarıyla tamamladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA