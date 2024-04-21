Bursaspor, Afyonspor'a 3-0 mağlup oldu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 36. hafta maçında Bursaspor, sahasında Afyonspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçta Afyonspor'un gollerini Mustafa Erkasap, Burak Topçu ve Kerem Kaya attı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 36. hafta maçında Bursaspor, sahasında Afyonspor'a 3-0 mağlup oldu.
Hakemler: Ömer Şivka, Sabri Üstünel, Kerem Kalkan
Bursaspor: Kerem Matışlı, Eren Tunalı, Yiğit Fidan, Ertuğrul Kurtuluş, Abdullah Tazgel, Enes Çalışkan (Emre Tepegöz dk. 74), Barış Dalkıran (Mehmet Çetin dk. 62), Mustafa Genç, Bilal Güney, Ercüment Sancaklı (Enes Solakoğulları dk. 62), Berat Altındiş (Adem Geldi dk. 88)
Afyonspor: Boran Güngör, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can (Utku Büyükköse dk. 88), Mustafa Erkasap, Gökdeniz Kara (Yunus Emre Mertoğlu dk. 59), Burak Topçu (Emirhan Sefa Öz dk. 78), Kerem Kaya, Samet Semiz, Umut Can Kanber (Doğukan Saral dk. 78), Bedirhan Akbaba (Tanju Çolak dk. 89), İrfan Köse
Goller: Mustafa Erkasap (dk. 1), Burak Topçu (dk. 49), Kerem Kaya (dk. 74) (Afyonspor)
Sarı kartlar: Berat Altındiş, Eren Tunalı, Yiğit Fidan (Bursaspor), Bedirhan Akbaba, Mustafa Emre Can, Gökdeniz Kara (Afyonspor) - BURSA