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Bursaspor, Afyonspor'a 3-0 mağlup oldu

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 36. hafta maçında Bursaspor, sahasında Afyonspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçta Afyonspor'un gollerini Mustafa Erkasap, Burak Topçu ve Kerem Kaya attı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 36. hafta maçında Bursaspor, sahasında Afyonspor'a 3-0 mağlup oldu.

Hakemler: Ömer Şivka, Sabri Üstünel, Kerem Kalkan

Bursaspor: Kerem Matışlı, Eren Tunalı, Yiğit Fidan, Ertuğrul Kurtuluş, Abdullah Tazgel, Enes Çalışkan (Emre Tepegöz dk. 74), Barış Dalkıran (Mehmet Çetin dk. 62), Mustafa Genç, Bilal Güney, Ercüment Sancaklı (Enes Solakoğulları dk. 62), Berat Altındiş (Adem Geldi dk. 88)

Afyonspor: Boran Güngör, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can (Utku Büyükköse dk. 88), Mustafa Erkasap, Gökdeniz Kara (Yunus Emre Mertoğlu dk. 59), Burak Topçu (Emirhan Sefa Öz dk. 78), Kerem Kaya, Samet Semiz, Umut Can Kanber (Doğukan Saral dk. 78), Bedirhan Akbaba (Tanju Çolak dk. 89), İrfan Köse

Goller: Mustafa Erkasap (dk. 1), Burak Topçu (dk. 49), Kerem Kaya (dk. 74) (Afyonspor)

Sarı kartlar: Berat Altındiş, Eren Tunalı, Yiğit Fidan (Bursaspor), Bedirhan Akbaba, Mustafa Emre Can, Gökdeniz Kara (Afyonspor) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Topçu Kerem Kaya Bursaspor Spor Güncel Haberler

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