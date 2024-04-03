Zonguldak Kömürspor, Bursaspor'u 2-0 mağlup etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 33. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Erdal Yılmaz, Sezgin Şahbaz, Mehmet Şenkaya
Zonguldak Kömürspor: Ogün Karakaya, Özgür Güler (Abdulkadir Dursun dk. 85), Ethem Pülgir, Ozan İsmail Koç (Fırat Sarı dk. 85), Mümin Uyar (Murat Erdemir dk. 66), Serhat Doğukan Taşdemir (Yusuf Buğra Koşal dk. 71), Ömer Şahbaş, Necmi Çoban, Mehmet Gürkan Öztürk, Okan Deniz (Emirhan Kocasoy dk. 85), Fatih Bektaş
Bursaspor: Deniz Aydın, Furkan Emre Ünver, Abdullah Tazgel, Eren Tunalı, Yiğit Fidan, Hamza Baran Arıkan (Mehmet Çetin dk. 59), Bilal Güney (Enes Çalışkan dk. 87), Ömer Turan Görgüç (Enes Solakoğulları dk. 87), Berat Altındiş (Kenan Dede dk. 46), Çağatay Yılmaz, Ercüment Sancaklı (Alperen Şirin dk. 71)
Goller: Okan Deniz (dk. 25), Yusuf Buğra Koşal (dk. 72) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Özgür Güler (Zonguldak Kömürspor), Eren Tunalı (Bursaspor) - ZONGULDAK