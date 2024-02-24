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Bursaspor, Bucaspor 1928 maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Bursaspor, TFF 2. Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Bucaspor 1928 maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü.

Bursaspor evinde karşılaşacağı Bucaspor 1928 maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Bucaspor 1928 maçının hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı dar alan çalışmaları yaparak tamamladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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