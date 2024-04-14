Bursaspor İnfo Yatırım, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u iki uzatma sonunda yendi
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Nazlı Çisil Güngör
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 11, Neal 12, Ömer Utku Al 2, Michineau 10, Semih Erden 2, Brown 30, Mutaf 16, Metin Türen 2, Gavrilovic 17
Manisa Büyükşehir Belediyespor : Russell 25, Cruz 23, Luther 14, Ege Arar 12, Mustafa Baki Görür 6, Ayberk Olmaz, Dorukhan Engindeniz 3, Terry 9, Barış Çağan Özkan 2
1. Periyot: 10-18
Devre: 32-33
3. Periyot: 51-51
Normal Süre: 75-75
1. uzatma: 87-87
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u iki uzatma sonunda 102-94 yendi.