Bursaspor Kulübü, Vanspor FK maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı
Bursaspor Kulübü, Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'ndaki ACNTurk Sigorta Van Spor FK maçının seyircisiz oynanacağını duyurdu.
Bursaspor Kulübü, Vanspor FK maçının seyircisiz oynanacağını resmen açıkladı.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Bursa İl Spor Güvenlik Kurulunun 02.05.2024 tarihinde yapılan toplantıda alınan 2024/05 karar gereği 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'de Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'muzdaki ACNTurk Sigorta Van Spor FK karşılaşmamız seyircisiz oynanacaktır." - BURSA