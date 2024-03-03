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Bursaspor, Adıyaman FK maçı hazırlıklarına başladı

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Bucaspor 1928'e dünkü maçta 2-0 mağlup olan Bursaspor, çarşamba günü oynayacağı Adıyaman FK maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bucaspor 1928'e dünkü maçta 2-0 mağlup olan Bursaspor, çarşamba günü oynayacağı Adıyaman FK maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 29. haftasında deplasmanda konuk olacağı Adıyaman FK maçı hazırlıklarına bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas, destek ve sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Dün oynanan Bucaspor 1928 maçında görev yapan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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