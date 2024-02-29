Bursaspor-Bucaspor 1928 Maçının Biletleri Satışa Çıktı
Bursaspor'un sahasında oynayacağı Bucaspor 1928 maçının biletleri bugün satışa çıktı. Bilet fiyatları 50 TL ile 500 TL arasında değişiyor.
Bursaspor'un sahasında oynayacağı Bucaspor 1928 maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 50 TL ile 500 TL arasında değişiyor.
TFF 2. Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Bursaspor - Bucaspor-1928 maçı biletleri bugün saat 11.00'de satışa çıktı. 100. Yıl Atatürk Stadı'nda Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak olan maça yeşil-beyazlı taraftarın büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
50 TL ile 500 TL arasında değişen bilet fiyatları şu şekilde:
"Güney Kale Arkası Tribünü: 50 TL, Doğu Üst Tribünü: 75 TL, Doğu Alt Tribünü: 100 TL, VIP Tribünü: 200 TL, Batı Alt Tribünü: 250 TL, 1963 Tribünü: 500 TL." - BURSA