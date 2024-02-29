Üye Girişi
Haberler

Bursaspor-Bucaspor 1928 Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Güncelleme:

Bursaspor'un sahasında oynayacağı Bucaspor 1928 maçının biletleri bugün satışa çıktı. Bilet fiyatları 50 TL ile 500 TL arasında değişiyor.

Bursaspor'un sahasında oynayacağı Bucaspor 1928 maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 50 TL ile 500 TL arasında değişiyor.

TFF 2. Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Bursaspor - Bucaspor-1928 maçı biletleri bugün saat 11.00'de satışa çıktı. 100. Yıl Atatürk Stadı'nda Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak olan maça yeşil-beyazlı taraftarın büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

50 TL ile 500 TL arasında değişen bilet fiyatları şu şekilde:

"Güney Kale Arkası Tribünü: 50 TL, Doğu Üst Tribünü: 75 TL, Doğu Alt Tribünü: 100 TL, VIP Tribünü: 200 TL, Batı Alt Tribünü: 250 TL, 1963 Tribünü: 500 TL." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursaspor Bucaspor Maç Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Seçim anketi sonuçlarına göre kim önde? İmamoğlu mu Kurum mu? Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ne giydi? 8. Yeni Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı? 8. Yargı Paketi içeriği! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi! CHP'li Ali Haydar Fırat neden sinirlendi? Canlı yayını terk eden Ali Haydar Fırat niye sinirlendi? Tuzla belediyesi hangi parti? Tuzla belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları! Benzin Litre Fiyatı 29 Şubat | Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Motorine indirim bekleniyor mu? | Benzin ve motorin ne kadar olacak? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sevgili mi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in aşk yaşadığı iddia ediliyor! DEM Parti Sakarya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya adayı Engin Güleser ve Emine Melis Tantan kimdir? SOYKIRIM BİTMİYOR! | İSRAİL KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ? İsrail Gazze'de kaç kişiyi öldürdü? 2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU? Emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kadınlar günü ne zaman 2024? Dünya Kadınlar Günü ayın kaçında, hangi gün? 1 NİSAN TATİL Mİ 2024? Seçimden sonraki gün 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı? KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kabine tarihi belli oldu mu? Kabine toplantısında gündem maddeleri neler?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title