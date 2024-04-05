Bursaspor - 1461 Trabzon Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı

Bursaspor Kulübü, 1461 Trabzon'la oynanacak olan maçın bilet fiyatlarını açıkladı. Saat 11.00 itibarıyla satışa çıkan biletlerin en ucuzu 50 TL.

TFF 2. Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Bursaspor - 1461 Trabzon maçının biletleri satışa çıktı. 7 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak olan maçın en ucuz bileti 50 TL olarak belirlendi.

Bilet fiyatları şu şekilde:

"Güney Kale Arkası Tribünü: 50 TL, Doğu Üst Tribünü: 75 TL, Doğu Alt Tribünü: 100 TL, VIP Tribünü: 200 TL, Batı Alt Tribünü: 250 TL, 1963 Tribünü: 500 TL." - BURSA