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Bursaspor Divan Kurulu: Eski günlerimize dönebilmek için fedakarlık yapmalıyız

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Bursaspor Divan Kurulu, kulübün eski günlerine dönebilmesi için birçok kişi ve kurumun fedakarlık yapması gerektiğini vurguladı. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizin bayrak takımı olan bir kulübün, 3. Lig'de mücadele vereceği sezonun arifesindeyiz. Kulübün maddi imkansızlıkları derinden hissettiği bu zor dönemi atlatmak için fedakarlık istendi.

Bursaspor Divan Kurulu, yeşil-beyazlı kulübün eski günlerine dönebilmesi için birçok kişi ve kurumun fedakarlık yapması gerektiğini vurguladı.

Bursaspor Divan Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Değerli futbol ailesi; Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizin bayrak takımı olan bir kulübün; 3. Lig'de mücadele vereceği sezonun arifesindeyiz. Geçmişin bonkör bütçelerinden, tesislerinde elektriklerin kesildiği ve personel maaşlarının ödenemediği günlerin dahi olduğu üzücü bir süreçten kulübü, hep beraber ayağa kaldıracağımız günleri de göreceğiz. Unutulmamalıdır ki 1.5 milyar liranın üzerinde borcu olan kulübümüz, gelinen noktada; yok denecek kadar az bir gelirle, son profesyonel ligde yer alacaktır. ya herkesin fedakarlığı ile bulunduğumuz yerden tarihi bir çıkış başlatacak ya da yükün omuzlanamayacağı daha ağır bir döneme gireceğiz. Maddi imkansızlıkları derinden hissettiğimiz bu zor dönemleri atlatmak için; başta eski yöneticilerimiz ve geçmişte formamızı terleten eski futbolcularımız olmak üzere tüm alacak sahiplerinden toparlanacağımız müddete kadar, üzülerek ifade ediyoruz ki fedakarlık istemek mecburiyetindeyiz. Bu zor dönemi atlatarak yeniden Avrupa kupalarında mücadele vereceğimiz, kaybettiği kalıcı gelir kaynaklarını yeniden edineceğimiz, sürdürülebilir yapının tesis edileceği günlerin; iyi bir yönetişim ve uygulanacak mali planlama ile geleceğine inancımız tam. Tüm çabamız bu yönde. Ülke futboluna üst düzey sporcular yetiştirmeye devam edecek olan Bursaspor'u birlikte yaşatacağız!" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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