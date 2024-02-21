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Bursaspor Antrenmanda Kuvvet Çalışması Yaptı

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Bursaspor, TFF 2. Lig'in 28. haftasında sahasında konuk edeceği Bucaspor 1928 maçı hazırlıkları kapsamında salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Bursaspor, bugün yapılan antrenmanında salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 28. haftasında sahasında konuk edeceği Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarına sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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