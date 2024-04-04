Bursaspor, 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 34. haftasında sahasında konuk edeceği 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle start aldı. İkinci bölümde dayanıklılık koşuları yapan futbolcular, antrenmanı dar alan çalışmaları ile tamamladı. Dün oynanan Zonguldak Kömürspor maçında görev yapan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA