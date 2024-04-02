Zonguldak Kömürspor, Bursaspor maçına hazır
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Zonguldak Kömürspor, yarın evinde Bursaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Zonguldak Fener Sahası'nda Teknik Direktör Barış Şeref gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçlar yaparak tamamladı. Kırmızı-lacivertliler kümede kalmak için önemli olan Bursaspor maçına odaklandı. - ZONGULDAK