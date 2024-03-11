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Bursaspor, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti

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Bursaspor Başantrenörü Serhan Kavut, Bahçeşehir Koleji deplasmanında alınan galibiyeti savunmada gösterilen sertlikle kazandıklarını belirtti.

Bahçeşehir Koleji deplasmanında kötü gidişe dur diyen ve rakibini 80-67 mağlup eden Bursaspor Başantrenörü Serhan Kavut, "Çok değerli bir galibiyet aldık. Bu maçı savunmada gösterdiğimiz sertlik ile kazandığımız için ayrıca mutluyum" dedi.

Bahçeşehir Koleji galibiyetinin ardından Bursaspor Başantrenörü Serhan Kavut açıklamalarda bulundu. Kavut, "Çok değerli bir galibiyet aldık. Bu maçı savunmada gösterdiğimiz sertlik ile kazandığımız için ayrıca mutluyum. 88 sayı ortalaması olan Bahçeşehir Koleji'ni 67 sayıda tuttuk. Bu bizim için önemliydi. Özellikle Pınar Karşıyaka maçının ardından bu şekilde bir reaksiyon vermek beni sevindirdi. Sezonun ilk yarısında deplasmanda kazandığımız Galatasaray maçının ardından ikinci deplasman galibiyetimizi aldık. Oyuncularıma, teknik ve idari kadroya galibiyete olan katkılarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Taraftarımızı pazar günü sahamızda oynayacağımız Galatasaray maçına davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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