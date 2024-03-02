Bursaspor Kulübü, Bucaspor 1928 maçı sonrası açıklama yayımladı

Bursaspor Kulübü, 2-0 kaybedilen Bucaspor 1928 maçı sonrası açıklama yayımlayarak sitemde bulundu.

Bursaspor Kulübü, Bucaspor 1928 maçında yaşanan hakem kararları ile ilgili fotoğrafların da yer aldığı açıklama yayımladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Tarihi başarılarla dolu bir kulübü saha içerisinde temsil eden genç futbolcularımızın emeklerini hiçe saymaya kimsenin hakkı yoktur!" - BURSA