Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda konuk olacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde sınırlandırılmış alanda pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmalarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA