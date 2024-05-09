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TFF 2. Lig'de Vanspor FK'nın sahadan çekilmesi sonrası Bursaspor hükmen galip

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Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig'in son maçında rakibi Vanspor FK'nın sahadan çekilmesi sonrası Bursaspor'un 3-0 hükmen galip sayıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig'in son maçında rakibi Vanspor FK'nın sahadan çekilmesi sonrası Bursaspor 3-0 hükmen galip sayıldığını açıkladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in son maçında rakibi Vanspor FK'nın 22. dakikada sahadan çekilmesinden dolayı hükmen 3-0 galip ilan edildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vanspor FK'nın, 04.05.2024 tarihinde oynanan Bursaspor-Vanspor FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı (3-0) hükmen mağlup sayılmasına ve ve (3) puan silme cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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