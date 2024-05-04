Bursaspor - Vanspor maçı CANLI İZLE! Bursaspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

4 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bursaspor - Vanspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bursaspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bursaspor - Vanspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Bursaspor- Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor- Vanspor maçı ne zaman?

BURSASPOR - VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bursaspor ile Vanspor arasındaki TFF 2. Lig maçı, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15:00'te başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için TFF Youtube kanalından yayınlanacak. TFF Youtube'u internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Maç, Bursa'da, Timsah Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek.TFF 2. Lig Beyaz Grup son haftasında Bursaspor, sahasında Vanspor'la karşılaşacak.

Bursaspor Kulübü, Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'ndaki ACNTurk Sigorta Van Spor FK maçının seyircisiz oynanacağını duyurdu.