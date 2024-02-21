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Bursaspor Çift İdmanla Günü Tamamladı

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Bursaspor, akşam antrenmanında pas çalışması gerçekleştirerek günü tamamladı. TFF 2. Lig'in 28. haftasında Bucaspor 1928 ile oynayacakları maçın hazırlıklarına devam eden yeşil-beyazlılar, yarın akşam yapacakları antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Bursaspor günü çift idmanla tamamladı. Yeşil-beyazlılar akşam antrenmanında pas çalışması gerçekleştirdi.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 28. haftasında sahasında konuk edeceği Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmaları yaparak tamamladı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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