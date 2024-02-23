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Bursaspor, Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Bursaspor, TFF 2. Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı Bucaspor 1928 maçı öncesi yapılan idmanda sonuçlandırma ve sınırlandırılmış alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Bursaspor, Bucaspor 1928 maçı hazırlıkları kapsamında bugün yapılan idmanda sonuçlandırma ve sınırlandırılmış alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarına sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alanda pas çalışmaları yaparak tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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