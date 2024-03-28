Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Bursaspor'da Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular hırslı görüntüsüyle dikkat çekti.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda konuk olacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığıantrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA