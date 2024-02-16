Bursaspor, Ankara Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 26. haftasında deplasmanda konuk olacağı Ankara Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrasında yeşil-beyazlılar, yarın sabah Ankara'ya hareket edecek.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 26. haftasında deplasmanda konuk olacağı Ankara Demirspormaçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmaları yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde Ankara'ya hareket edecek. - BURSA