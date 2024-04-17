Bursaspor, Afyonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 36. haftasında sahasında konuk edeceği Afyonspor maçı için akşam saatlerinde antrenman yaptı. İdmanda futbolcular, pas oyunları ve sonuçlandırma çalışmalarıyla hazırlıklarını tamamladı.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 36. haftasında sahasında konuk edeceği Afyonspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda Teknik Direktör Metin Serbest gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde sınırlandırılmış alanda pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmalarıyla tamamladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA