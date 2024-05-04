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Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi

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Vanspor, Serikspor-Esenler Erokspor maçına Serikspor'un U19 takımıyla çıkmasını Bursaspor maçının ilk 1 dakikasında hareketsiz kalarak protesto etti ve sonrasında maçın 21. dakikasında sahadan çekildi.

Gergin günlerin yaşandığı ve krizlerin bir türlü dinmediği Türk futbolunda flaş bir gelişme daha yaşandı. TFF 2. Lig'de 2. sırada bulunan Van spor, Bursa spor maçında sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

SAHADAN ÇEKİLDİLER

Maç devam ederken mücadelenin 21'inci dakikasında Vansporlu futbolcular kenara geldi. Teknik direktör Ümit Bozkurt bir süre saha kenarında oyuncularla görüştü. Sonrasında karşılaşmanın hakemi Fatih Tokail Bozkurt'a maça devam edip etmeyeceklerini sordu. Ardından da Vansporlu futbolcular Bursasporlu oyuncularla tokalaşarak sahadan çekildi.

AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

Van Spor, Bursa spor maçından önce, "Kamuoyunun da malumu olduğu üzere bugün bir sezonluk emeklerin karşılığını alınacağı gün iken maalesef futbol camiası haftalardır ciddi bir manipülasyonla karşı karşıyadır. Alınan duyumlara göre Serik Spor ve Esenler Erok spor müsabakasına Serik Spor futbolcuları katılmak ve ellerinden geleni yapmak isterken ilgili Kulüp başkanının şahsi insiyatifi ve talimatıyla Serik Spor'un müsabakaya U19 takımıyla çıkacağı haberi yayılmıştır. Bu haberlerin üzerine Kulübümüzce açıklama yapma gerekliliğimiz doğmuştur. Bu durumun şaibe yarattığı ve tüm sezonun emeklerine gölge düşürdüğü açıktır. Bu eylemle birlikte müsabaka sonucunun baştan belli edilip Esenler Erok spor'un bir üst lige çıkmasının garantiye alınmaya çalışıldığı tüm kamuoyunun da malumudur. Serik Spor tarafından böyle bir tasarrufta bulunulması halinde Kulübümüzce Türk Ceza Kanunu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili talimatları, Futbol Disiplin Talimatı uyarınca muhataplar hakkında her türlü yasal girişimde bulunulacağını siz değerli kamuoyunun bilgisine peşinen sunmaktayız. Bugün yaşananlar, sadece futbolun değil, aynı zamanda insanlık onurunun da çiğnendiği bir gündür. Serik Belediye spor'un kulüp başkanının takımını maça çıkarmamak için bilinçli bir şekilde yaptığı tasarruf, sadece sporun değerlerine değil, aynı zamanda insanlık onuruna da bir ihanettir. Kaldı ki, böyle bir durum tüm ligin geçerliliğine şaibe düşürecektir. Van spor Futbol Kulübü olarak, bu tür karanlık oyunlara ve hilelere karşı her zaman dik duracağımızı ve adaletin sağlanması için mücadele edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Bizler, dürüstlüğün ve adil rekabetin her şeyin üstünde olduğuna inanıyoruz ve bu değerleri korumak için elimizden geleni yapacağız. Türk futbolu, bu tür karanlık taktiklere karşı birlik olmalı ve adaletin tecelli etmesi için gereken adımları atmaktan çekinmemelidir. Bu zorlu süreçte tüm futbol camiasını adil rekabetin ve dürüstlüğün önemini hatırlamaya ve sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu vesile ile yukarıda izah etmeye çalıştığımız ve ligin kaderini belirleyecek olan Serik Spor ve Esenler Erok spor müsabakasına u-19 takımıyla çıkılması durumunda Van Spor Futbol Kulübü olarak temiz futbolu desteklemek adına bu duruma tepki göstermek maksadıyla Bursa spor müsabakasına çıkmama kararı aldığımızı tüm spor kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

Ümit Bozkurt Bursaspor Bozkurt Esenler Spor Van Spor Haberler

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Yorumlar (8)

suskun çocuk null:

bu sahadan çekilmekte yeni moda sanırım

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Gökhan Eker:

haksızlığa karşı. hakem terörüne ve iddia çetelerine karşı kendilerince bir tepki vermeye çalışıyorlar. sen ben haksızlığa karşı kayıtsızız. Haksızlığın yanında hak arayanlara tepki gösterenler var senin benim gibi

yanıt57
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Çınar Saraç:

Kral adamlar haklı , şimdi son hafta iki takım şampiyonluk için sahada iken sen gidip u19 takımla sahaya çıkacaksan cidden ayıp ,

yanıt31
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gökhan Mermer:

Bu ülkede spor savcıları, 6222 ,meclis, adalet bakanlığı ne zaman görevlerini yapacak ve gün geçtikçe şaibesinden çekilmez hale gelen futbolun yöneticilerine, başkanlarına, medyasına bir dur diyecekler acaba ?

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JokerAllame:

Ne katkınız varda ülke futboluna birde eylem yapıyorsunuz arkadaş şu alt ligler kapatılsın ya

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mahmut süt:

Ali efendi vizyonu sahadan çekilmiyeceksin korklık bu oynamadan hiç bişey kazanılmaz alınteri olacak

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Hüseyın Taşer:

niye 21 ci dakika acaba

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mahalle sakini:

Artık bunun gibi olayları çok görürürüz fitne bulaştırıldı bir kere malum kişi tarafından.

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