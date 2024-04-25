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Bursaspor Başkanı Tutuklandı, Diğer Şüpheliler Aranıyor

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Bursa'da bir dönem Bursaspor başkanlığı yapan işadamı ve beraberindeki bir kişi, icra takibinde görevli icra memuru ve avukatlara yönelik olarak 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı. Olay karıştıktan sonra kaçan diğer 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Bursa'da bir dönem Bursaspor başkanlığı yapan işadamı ve beraberindeki bir kişi, icra takibinde görevli icra memuru ve avukatlara yönelik olarak "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı. Olay karıştıktan sonra kaçan diğer 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

İddiaya göre, dün saat 12.30 sıralarında Nilüfer ilçesinde işadamı E.A.'ya ait olan eve icraya giden 2 avukat ile 1 icra memurunun darp edildiği olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şüpheliler E.A. ve B.C.K. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen müteahhit işadamı E.A. ile B.C.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İcra Memuru Bursaspor Bursa Suç Hukuk 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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