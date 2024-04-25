İcra memuru ile avukatı darp eden iş adamı tutuklandı

BURSA - Bursa'da bir dönem Bursaspor başkanlığı yapan iş adamı E. A. ve beraberindeki 1 kişi icra takibinde görevli icra memuru ve avukatlara yönelik olarak "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı. Olay karıştıktan sonra kaçan diğer 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

İddiaya göre dün saat 12.30 sıralarında Nilüfer ilçesinde iş adamı E. A.'ya ait olan eve icraya giden 2 avukat ile 1 icra memurunun darp edildiği olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şüpheliler E. A. ve B.C.K. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen müteahhit iş adamı E. A. ile B.C.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin aramala çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.