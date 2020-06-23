Bursa'da selde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri defnedildi
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Bursa'da selde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri defnedildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazesi, memleketleri Bingöl'de topraga verildi.

Bursa'da selde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri defnedildi
23.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:42

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazesi, memleketleri Bingöl'de topraga verildi.

Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılan 5 kişiden Ahmet, eşi Türkan, kızı Medine ve annesi Nazime Bilen'in cenazesi, Bursa Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği araçla Bingöl merkeze bağlı Gözeler köyü Haraba mezrasına getirildi.

Cenazeleri karşılayan aile bireyleri gözyaşlarını tutamadı.

Mezarlıkta İl Müftüsü Ahmet Süzen tarafından kıldırılan cenaze namazına Vali Kadir Ekinci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeler, Türkçe ve Zazaca ağıtlarla yana yan defnedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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