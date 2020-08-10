Bulgaristan'daki orman yangınının Türkiye'ye sıçraması önlendi Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını, sınıra 500 metre yakınlıktaki Büyükismailçe köyüne ve alevlere 20 metre yakınlıktaki tarım arazilerine sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.

Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını, sınıra 500 metre yakınlıktaki Büyükismailçe köyüne ve alevlere 20 metre yakınlıktaki tarım arazilerine sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü. Köy muhtarı, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla oluşturulan güvenlik koridorunun felaketi önlediğini söyledi.

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan orman yangını, Edirne'nin Hamzabeyli sınır kapısından Büyükismailçe köyüne kadar olan bölgenin karşı tarafında Bulgaristan sınır hattı boyunca 30 kilometre uzunluğundaki alanda kısmen etkisini kaybederek 4 gündür devam ediyor.

224 PERSONEL YANGIN MAHALLİNDE

Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman Türkiye sınırına kadar ulaşan alevlerin Türkiye topraklarına sıçramaması için iş makineleri ile sınır hattında 32.5 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridi oluşturulurken, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla yangını önleme çalışmaları için 9 kamu kurumundan 52 araç ve 224 personel olay yerinde görev yapıyor.

EKİPLER YANGININ SINIRI GEÇMESİNİ ÖNLEDİ

Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla sınır hattında kısa sürede güvenlik şeridinin oluşturulmasının alevlerin köylerine ulaşmasını engellediğini ifade eden Büyükismailçe köy muhtarı Mustafa Tarlacı, dün gece itfaiye ekiplerinin sınırdan müdahalesi ile alevlerin köye sıçramadığını söyledi.

GÜVENLİK KORİDORU FELAKETİN ÖNÜNE GEÇTİ

Yangının olduğu bölgeye köylerinin 500 metre mesafede olduğunu açıklayan muhtar Tarlacı, ancak tarım arazileri ile alevlerin arasında 20 metre kadar mesafe kaldığını belirterek, "Çok şükür erken müdahale ve Valimizin öngörüsü ile oluşturulan güvenlik koridoru felaketin önüne geçti" dedi.

YANGIN ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Yangının 30 kilometrelik uzunluktaki alanda geçen günlere oranla etkisini kaybederek bölge bölge devam ettiği öğrenildi.

(Şener Urfa/İHA)

Kaynak: İHA