Bulgaristan'da erken genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım'da yapılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulgaristan'da erken genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım'da yapılacak

AA - Haberler | Politika

Bugaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in konuşması Başbakan Stefan Yanev'in konuşması SOFYA (AA) – Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev, hükümetin kurulamaması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim için 14 Kasım tarihini belirledi.

Bugaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in konuşması

Başbakan Stefan Yanev'in konuşması SOFYA (AA) – Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev, hükümetin kurulamaması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim için 14 Kasım tarihini belirledi.

Parlamento ise daha önce Cumhurbaşkanı seçimlerinin de aynı tarihte yapılması yönünde karar almıştı.

Cumhurbaşkanı Radev ayrıca, ülkede 11 Temmuz'da yapılan bir önceki erken genel seçimlerin öncesinde kurmuş olduğu geçici teknokratlar hükümetinde 3 bakanı değiştirdi. 14 Kasım'daki erken seçimleri hazırlamakla görevli olacak 18 bakandan oluşan hükümette Başbakan Stefan Yanev görevine devam edecek.

Ekonomi Bakanı Kiril Petkov'un yerini Daniela Vezieva, Maliye Bakanı Asen Vasilev'in yerini ise Valeri Belçev alacak. Petkov ile Vasilev'in erken seçime katılmak üzere yeni bir siyasi projeye katılmaları bekleniyor. Ulaştırma Bakanlığında ise Georgi Todorov'un koltuğuna Hristo Aleksiev geçecek.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev kabine revizyonuyla ilgili açıklamasında, teknokratlar hükümetinin çalışmalarında başarılı olduğunu belirterek, bu hükümetin devletin denetim mekanizmalarını yeniden harekete geçirdiğini aktardı.

Radev, "Teknokratlar hükümeti, oligarşi özlü iktidar modeli, sosyal sistemlerinde büyük bir çöküş ve büyük altyapı projelerindeki yolsuzluklardan oluşan ağır bir mirasla karşılaşmıştı." dedi.

Başbakan Stefan Yanev de hükümetinin ana görevinin "dürüst ve şeffaf seçimlerin yapılması olduğunu" söyledi. Yanev, gelecek ayların kolay olmayacağına, ancak devletin bir an önce olağan, parlamentoda geniş destek sahibi bir hükümete ihtiyaç duyduğuna vurgu yaptı.

Bulgaristan bu yıl böylece 3. kez genel seçime giderken, 11 Temmuz'da yapılan son erken genel seçim sonrası koalisyon hükümeti için müzakereler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Radev'in de aday olacağı cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda kesin sonuç alınmaması durumunda ikinci tur 21 Kasım'da yapılacak.

Bulgaristan'da erken genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım'da yapılacak

Bulgaristan'da erken genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım'da yapılacak

Bulgaristan'da erken genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım'da yapılacak

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Bulgaristan'da erken genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım'da yapılacak
AA - Son Dakika Haberleri
AK Partili Bülent Turan'dan siyaset kulislerini sallayacak CHP iddiası: HDP kimi isterse o aday olacak

AK Partili Bülent Turan'dan siyaset kulislerini sallayacak CHP iddiası: HDP kimi isterse o aday olacak

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ertuğrul Gazi Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Berfu Yenenler İbrahim Tatlıses Kenan İmirzalıoğlu
Spor Diego Marcao Nihat Özdemir Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mansur Yavaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bulgaristan'da erken genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım'da yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 10:58:26. #1.17#