Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat gözünden ve boynundan yaralandı
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Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat gözünden ve boynundan yaralandı

16.10.2020 01:29 | Son Güncelleme: 16.10.2020 01:33
Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat gözünden ve boynundan yaralandı

Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat gözünden ve boynundan yaralandı KONYA'nın Akşehir ilçesinde, Avukat Asilcan Tuzcu (29), evinin bulunduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat gözünden ve boynundan yaralandı
KONYA'nın Akşehir ilçesinde, Avukat Asilcan Tuzcu (29), evinin bulunduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Tuzcu, aldığı bıçak darbeleriyle gözünden ve boynundan yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Altunkalem Mahallesi'nde meydana geldi. Avukat Asilcan Tuzcu, evinin bulunduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçakla saldırısına uğradı. Gözündün ve boynundan bıçaklanan Tuzcu, kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Tuzcu, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
KONYA BAROSU'NDAN AÇIKLAMA
Konya Barosu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Borumuzun avukatlarından Asilcan Tuzcu, kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğramıştır. Meslektaşımızın tedavi süreci Meram Tıp Fakültesinde devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Soruşturma ve tedavi süreci baromuzca yakından takip edilmektedir"denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK

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