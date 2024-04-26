Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da görevi sırasında trafik kazası geçiren polis memuru Emrah Büke, Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Büke'nin naaşı, babaevinde helallik alındıktan sonra mahalle mezarlığına götürüldü. Cenaze törenine Konya Valisi, İl Emniyet Müdürü ve diğer yetkililer ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Emrah Büke, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Konya'nın Ereğli ilçesine getirilen 25 yaşındaki Büke'nin naaşı, Kamışlıkuyu Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından, Büke'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasınca mahalle mezarlığına getirildi.

Burada şehidin tabutuna sarılan baba Erdal ile anne Nuran Büke gözyaşı döktü.

Büke'nin naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul trafik Ereğli Konya Baba Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI izle! 26 Nisan Adana Demirspor GS maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Mesut Komiser döndü mü? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a geri döndü mü? Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 27 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Gaddar 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 673. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Ateş Kuşları 53. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 26 Nisan Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 26 Nisan Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı?
title