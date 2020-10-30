Bayraklı'da yıkılan binanın enkazından 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı (2)
30.10.2020 17:55 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:01
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan binadan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan binadan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Manavkuyu Mahallesi 1593 Sokak'ta yıkılan binanın enkazında, çevre sakinlerinin yanı sıra AFAD ve diğer kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar sonucu enkazdan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Binada yakınları bulunanların endişeli bekleyişi devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez