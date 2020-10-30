Bayraklı'da yıkılan binanın enkazından 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı (2)
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Bayraklı'da yıkılan binanın enkazından 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı (2)

30.10.2020 17:55 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:01

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan binadan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan binadan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Manavkuyu Mahallesi 1593 Sokak'ta yıkılan binanın enkazında, çevre sakinlerinin yanı sıra AFAD ve diğer kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sonucu enkazdan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binada yakınları bulunanların endişeli bekleyişi devam ediyor.

Bayraklı'da yıkılan binanın enkazından 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı (2)
Bayraklı'da yıkılan binanın enkazından 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı (2)
Bayraklı'da yıkılan binanın enkazından 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı (2)
Bayraklı'da yıkılan binanın enkazından 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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Bayraklı'da yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı olarak çıkarıldı
Bayraklı'da yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı olarak çıkarıldı
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