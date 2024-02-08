İDO Yunan Adaları seferleri ne zaman başlıyor? İDO Yunan Adaları bilet fiyat listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İDO, hem İzmir Seferihisar'dan hem de Aydın Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Samos (Sisam) adasına sefer düzenleyecek. İDO Yunan Adaları seferleri ne zaman başlıyor? İDO Yunan Adaları bilet fiyat listesi! Detaylar haberimizdedir…

İDO YUNAN ADALARI SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İDO, 6 Nisan tarihinden itibaren İzmir Seferihisar ve Aydın Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Samos (Sisam) adasına seferlerine başlayacak.

İDO YUNAN ADALARI BİLET FİYAT LİSTESİ

Seferihisar - Samos seferleri için aynı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüş ücreti 35 Euro olarak belirlenirken, Kuşadası'ndan ise gidiş-dönüş ücreti 41 Euro olarak açıklandı.