Orta ve Güney Ege Denizi'nde Fırtına Bekleniyor
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Orta ve Güney Ege Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Orta ve Güney Ege'de rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" denildi. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.