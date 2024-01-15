Orta ve Güney Ege Denizi'nde Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Orta ve Güney Ege'de rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" denildi. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel