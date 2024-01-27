Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem Aydın'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Menderes'e 5.42 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 8.51 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süren deprem Aydın'da da şiddetli hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi. - AYDIN