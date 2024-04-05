Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Muğla Bodrum'da Sualtı Parkı Projesi Başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Akvaryum Koyu'na sualtı parkı yapılacak.

Bodrum Deniz Müzesi ve Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü proje ortaklığında, Bitez mevkisinde yer alacak "BEAP Bodrum Sualtı Parkı" için Milta Bodrum Marina'da düzenlenen basın toplantısına toplantıya, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, turizmciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, Bodrum'a sualtı parkı kazandırmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Parkın, Bitez Akvaryum Koyu'nun önündeki adanın Karaada'ya bakan kısmında belirli koordinatlar içinde olacağını ifade eden Cambazoğlu, "Parkı etap etap gerçekleştireceğiz. Yıllar içinde gelişecek bir alan olarak burayı planladık. Amacımız bir çevre farkındalığı oluşturmak. Hatta ilk etabımızın ve ikinci etabımızın ana teması oksijen. Çünkü üst çatıda havada soluduğumuz oksijenin yüzde 70 kadarı denizdeki bitkilerden sağlanıyor." dedi.

Cambazoğlu, parkın hem tüplü, hem de amatör dalış yapanlar için özel olarak tasarlanacağını kaydetti.

Parkta 5 ila 25 metre arasında devasa heykeller, heykel grupları ve bir takım yerleştirmeler olacağını belirten Cambazoğlu, sanatçıların verdikleri temaya göre eserlerini çalışacağını, projenin ilk etabının 15 Mayıs'ta 5 eserle açılacağını dile getirdi.

TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Mustafa Demir de sualtı müze benzerine 2-3 ay önce Meksika'da daldığını ve bunun bir satış argümanı olarak kullanılabildiğini ifade etti.

Bu tür alanların turizmde tercih sebebi olduğuna dikkati çeken Demir, sualtı parkı çalışmasını çok değerli bulduklarını, Bodrum'un hem su üstü hem de su altı turizmine katkı sağlayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Proje Koordinatörü Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü eski başkanlarından Şule Kükrer de dünyada var olan ve Bodrum'da eksikliği hissedilen bir projeye başladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ege Denizi Bodrum Muğla Sanat Çevre Turizm Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ateş Kuşları neden yok, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Kara Ağaç Destanı neden yok, Kara Ağaç Destanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 6 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 5 Nisan CANLI DÖVİZ KURU! Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan Gram altın kaç lira? Bugün altın fiyatları yükseldi mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kadir Gecesi'nde kandil simidi olur mu? Kadir Gecesi'nde kandil simidi yapılıyor mu, satılıyor mu? ARA TATİL BAŞLADI MI? Okullar ne zaman kapanacak, açılacak? Ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Kargolar Pazartesi günü açık mı? Kargolar Pazartesi günü dağıtım yapacak mı, açık olacak mı? Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi köprüler ücretsiz? Osmangazi köprüsü bayramda paralı mı, bedava mı oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title