Üye Girişi
Haberler

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ege Denizi'nde İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Menderes ve çevre ilçelerde herhangi bir hasara yol açmadığı belirtildi.

Ege Denizi'nde İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Menderes'e 5.42 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 8.51 kilometre olarak ölçüldü. Menderes ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ege Denizi İzmir AFAD Deprem Acil Durum İzmir 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title