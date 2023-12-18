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Karadeniz'de Mavi Yengeçler Balıkçıları Endişelendiriyor

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Ağlara zarar vermesi ve balıkların denize kaçmasına neden olması gibi sebeplerden balıkçıların korkulu rüyası olan mavi yengeçler, Karadeniz'de Samsun'dan sonra Bartın'daki balıkçıların ağlarına takıldı. Anavatanı Atlantik Okyanusu olan ve Türkiye'de Akdeniz ile Ege Denizi'nde sık görülen mavi yengeçler, yaklaşık 3 aydır Karadeniz'de görülmeye başlandı.

Ağlara zarar vermesi ve balıkların denize kaçmasına neden olması gibi sebeplerden balıkçıların korkulu rüyası olan mavi yengeçler, Karadeniz'de Samsun'dan sonra Bartın'daki balıkçıların ağlarına takıldı.

Anavatanı Atlantik Okyanusu olan ve Türkiye'de Akdeniz ile Ege Denizi'nde sık görülen mavi yengeçler, yaklaşık 3 aydır Karadeniz'de görülmeye başlandı. Rengiyle etkilediği balıkçıların, verdiği zarar nedeniyle korkulu rüyası haline dönen mavi yengeç, Karadeniz sahilindeki Ordu ve Samsun gibi Orta Karadeniz illerinden sonra Batı Karadeniz'de bulunan Bartın'ın Amasra ilçesinde de yakalandı. Balık avına çıkan Cem Yavuzyiğit isimli bir balıkçının ağına takılan mavi yengecin boyu 22 santimetreyi, kilosu 500 gramı aştığı tahmin ediliyor. Ağları yırtarak, yakalanan balıkların kaçmasına neden olan mavi yengeci görünce renginden etkilenen balıkçı Yavuzyiğit, kısa bir videosunu çektiği yengeci, Karadeniz'in sularına geri bıraktı.

Ağlara verdiği zararın yanı sıra belirli dönemlerinde balık da yediği bilinen mavi yengeçlerin, son aylarda sık sık Karadeniz'de görülmesi balıkçıları endişelendiriyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ege Denizi Karadeniz Samsun Bartın Balıkçılık Çevre Doğa 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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