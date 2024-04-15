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Bozcaada, Ramazan Bayramı tatilinde turist akınına uğradı

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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Adanın doğal güzellikleri ve tarihi dokusu, tatilcilerin ilgisini çekerek konaklama tesislerinin tam kapasiteyle çalışmasını sağladı. 4 bin 500 resmi yatak kapasitesine sahip olan Bozcaada, gayrı resmi konaklama tesisleriyle birlikte bayramda günlük 20 bin kişiyi ağırladı. Konaklama tesislerindeki yüzde 100 doluluk oranı, adadaki işletmeciler ve esnafın da yüzünü güldürdü.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin gözdesi oldu. Ramazan Bayramı'nda başta İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilciler, Kuzey Ege'nin incisi Bozcaada'ya akın etti. Adanın doğal güzellikleri ve tarihi dokusu, tatilcilerin ilgisini çekerek konaklama tesislerinin tam kapasiteyle çalışmasını sağladı. 4 bin 500 resmi yatak kapasitesine sahip olan Bozcaada, gayrı resmi konaklama tesisleriyle birlikte bayramda günlük 20 bin kişiyi ağırladı. Bozcaada'daki konaklama tesislerindeki yüzde 100 doluluk oranı adadaki işletmeciler ve esnafın da yüzünü güldürdü.

Tatilciler, sıcak yaz günlerinde serinlemek için adanın koylarında ve plajlarında denize girme fırsatı buldu. Adayı süsleyen güzel sokaklarda dolaşan tatilciler, adanın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek için fotoğraf çekti. Akşamları ise Polente Burnu'nda gün batımını izlemek için buluşan tatilciler, romantik ve huzurlu anlar yaşadı. Bozcaada'nın meşhur restoranlarında ise tatilciler, adanın yöresel lezzetlerini deneyerek keyifli anlar geçirdi. Eşsiz lezzetlerin tadına bakmak için restoranlara akın eden tatilciler, adanın gastronomik zenginliklerini keşfetti. Bazı tatilcilerin gelişigüzel araç park etmesi nedeniyle sokaklarda aksayan trafiğe, trafik ekipleri müdahale etti. Geyikli-Bozcaada hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş, yoğun talebi karşılamak için karşılıklı olarak günde 18 sefere kadar çıktı. Bu sayede tatilciler, adaya rahatlıkla ulaşım sağlayarak keyifli bir tatil geçirdi. Yoğun talep sayesinde ekonomik anlamda da hareketlilik yaşandı ve adanın turizm sektörü canlandı. Bozcaada, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince ziyaretçi akınına uğrayarak tatilcilerin unutulmaz hatıralar biriktirmesine ve adanın güzelliklerini keşfetmesine imkan sağladı.

Bozcaada'nın 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edildiğini belirten Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Kemal Furıncı, "Misafirlerimiz çok güzel bir Bozcaada tatili yaşadılar. Bayram tatilinde biraz yoğunluk olacağını tahmin ediyorduk. Fakat tahmin ettiğimizin üzerinde bir yoğunluk oldu. Bu bizi de mutlu etti. Gelen misafirlerimiz çok güzel bir tatil yaptılar" dedi.

Adada işletmeci Fahri Bulut ise, "Yüzde 80 doluluk öngörüyorduk fakat beklediğimizin çok üstünde bir talep vardı Bozcaada'ya. Bütün restoran ve işlemeler elinden geleni yaptı. Umarım herkes Bozcaada'dan keyif almıştır" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Ege Denizi Kuzey Ege Çanakkale Bozcaada Tatil Turizm Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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