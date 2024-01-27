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Ege Denizi'nde 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8,51 kilometre olarak ölçüldü.

Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'ndeki sarsıntının derinliği 8,51 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Ege Denizi İzmir Deprem Acil Durum İzmir Dünya Güncel Haberler

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