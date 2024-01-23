Üye Girişi
Haberler

EGE Denizi'nde fırtına bekleniyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

EGE Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

EGE Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzey yönünden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ege Denizi Fırtına Hava Durumu Doğal Afetler Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title