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Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş firmasından yapılan açıklamada, "18.01.2024 Perşembe (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 06: 00'da, Kabatepe'den ise saat 08.00'de sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 18.01.2024 Perşembe (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10: 00'da, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 11.00 seferleri yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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